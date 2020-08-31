شكرا لقرائتكم خبر عن امطار غزيرة ستضرب هذه المناطق السعودية خلال الساعات القليلة القادمة .. الأسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع أستاذ المناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏يشهد طقس اليوم (الإثنين) استمرار الحالات المطرية على بعض ‏مناطق المملكة.‏

وأشار المسند إلى تشكل السحب فوق مرتفعات عسير، وجازان، ‏ونجران، والربع الخالي، والباحة، مع احتمالية هطول أمطار غزيرة ، قد تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة.‏

ومن جانب آخر، كشفت توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن ‏نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء ‏الساحلية لمناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وجازان، ومكة ‏المكرمة، والمدينة المنورة.‏