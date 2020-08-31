شكرا لقرائتكم خبر عن امطار غزيرة ستضرب هذه المناطق السعودية خلال الساعات القليلة القادمة .. الأسماء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توقع أستاذ المناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن يشهد طقس اليوم (الإثنين) استمرار الحالات المطرية على بعض مناطق المملكة.
وأشار المسند إلى تشكل السحب فوق مرتفعات عسير، وجازان، ونجران، والربع الخالي، والباحة، مع احتمالية هطول أمطار غزيرة ، قد تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة.
ومن جانب آخر، كشفت توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
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