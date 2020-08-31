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يزيد بن سلمان - شبوة - وزارة التربية والتعليم تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021. Advertisements وأوضحت في تعميم صادر عنها أن العام الدراسي الجديد للمرحلة الثانوية سيبدأ في 6 سبتمبر/أيلول القادم، فيما سيبدأ العام الدراسي للمرحلة الأساسية ورياض الأطفال في 4 أكتوبر/تشرين أول بعد القادم.

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