شكرا لبحثكم عن خبر ”تركي آل الشيخ” يوجه دعوة الى الطفل اليمني ”عمرو بائع الماء” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - طلب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التواصل مع الطفل اليمني "عمرو احمد " المعروف باسم "بائع الماء" .

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" . مقطع فيديو للطفل اليمني "عمرو" وهو يؤدي يغني عند سيارة بأحد شوارع صنعاء.

وأفادت التعليقات على تغريدة آل الشيخ انه ينوي تحقيق أحلام الطفل اليمني في المجال الفني, بعد ان نال على اعجابه.

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وبدأت شهرة الطفل عمرو أحمد (8 أعوام)، عندما كان يطوف شوارع مدينة صنعاء اليمنية، ويبيع للسائقين المياه المعدنية. وأكسبته مهنته شخصية عفوية، فبدأ يتخاطب مع الناس ويسمعهم صوته مغنياً بعض الأغنيات اليمنية.

ووثق أحد السائقين عبر فيديو غناء عمرو أحمد بحماسة وشغف أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليميني صلاح الأخفش، فانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله ناشطون وفنانون وإعلاميون.

ومنذ الشهرة الواسعة التي حققها، تسابقت عدد من القنوات اليمنية والعربية والدولية على حجز لقاءات خاصة مع الطفل "بائع الماء"، وظهر في لقاءات مباشرة مع قنوات دولية من داخل صنعاء، كما تتسابق القنوات المحلية على حجز مواعيد معه من أجل تسجيل جلسات فنية خاصة.