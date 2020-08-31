قيادي حوثي بارز: أطلقوا ”بلقيس” قبل أن تتحول إلى ”توكل” المرحلة

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يزيد بن سلمان - شبوة - دعا قيادي حوثي بارز، اليوم الاحد، إلى اطلاق "بلقيس الحداد" قبل أن تتحول إلى "توكل" المرحلة.

وقال عضو ما تسمى باللجنة الثورية، صادق أبو شوارب، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، أن "‏استمرار توقيف بلقيس الحداد..كما يسمينها المساهمات في هتافاتهن اليوم أمام وزارة حقوق الإنسان. ( ياوزير ياوزير .. بلقيس أم الفقير) و صمة عار في جبين من وقفها..".

وأضاف: أطلقوا بلقيس..قبل أن تتحول إلى توكل المرحلة.

وتحتجز سلطات مليشيا الحوثي بلقيس الحداد منذ مطلع يوليو الماضي.

وكان عشرات المساهمين في شركة "قصر السلطانة" من النساء والرجال، نظموا وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء، للمطالبة بالافراج عن مديرة الشركة بلقيس الحداد، المشمولة باجراءات الحجز الشامل من قبل سلطات المليشيا غير المعترف بها.

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