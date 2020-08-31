شكرا لبحثكم عن خبر وزير في الشرعية يوجّه دعوة هامة لمليشيا الحوثي الإنقلابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجّه وزير في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأحد، دعوة هامة، إلى مليشيا الحوثي الإنقلابية، بشأن المختطفين والمخفيين قسريا.

ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسك، مليشيا الحوثي إلى إطلاق كافة المختطفين والمخفيين قسريا من معتقلاتهم والكشف عن مصيرهم.

Advertisements

وكتب في تغريدة له على تويتر: في" اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري" ادعو مليشيا الحوثي أو أي طرف آخر إلى إطلاق كافة المختطفين والمخفيين قسرياً، من معتقلاتهم والكشف عن مصيرهم والسماح لهم بالتواصل مع اهاليهم بعد ست سنوات من هذه الحرب.

وطالب الوزير اليمني، الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهود لتحقيق هويات المخفيين قسريا في اليمن.

ويصادف اليوم الـ 30 أغسطس، اليوم الدولي للمخفيين، الذي تم استحداثه عالميا، بهدف لفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء.