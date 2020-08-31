شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. شاب صعيدي مصري لليمنيين: ”بلاش تهديدات وحق الطفلة خديجة سمير هو حقنا كلنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه شاب مصري من صعيد مصر رسالة عبر برنامج التيك توك وتداولها ناشطون يمنيون من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي الى الشعب اليمني معتبرا أن ما حدث للطفلة " خديجة سمير " لا يمكن التخفيف من وطأته على نفوس اليمنيين بمجرد اعتذار وقول حقكم علينا كون السائد في المجتمعات الصعيدية بمصر أن جرائم الشرف وهتك الاعراض لايقبل فيها التأسف والاعتذار.

ودعا الشاب الصعيدي اليمنيين الى تبين الحقيقة الكاملة للقضية قبل التسرع في توجيه التهديدات للمصريين وتوجيه الشتائم والالفاظ النابية من قبيل " شعب الرقاصات " وانه سيتم دعس المصريين بالسلاح وهو ما صرح به ناشطين يمنيين غاضبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أن " خديجة " هي بنت للمصريين تماما كما هي بنت لليمنيين وان حقها سيتم اخذه من قبل الصعايدة سواء عبر الحكومة المصرية أو بوسائل أخرى .

وقال الشاب الصعيدي " بلاش التهديدات والشتائم اللي بيوجعكم في اليمن بيوجعنا في الصعيد واحنا بتحبكم وخديجة قبل ما تكون بنتكم هي بنتنا "

واشاد الشاب الصعيدي باليمنيين معتبرا أن كثير من قبائل الصعيد اصلها من اليمن وان ما يوجع اليمنيين يوجع المصريين والصعايدة على وجه الخصوص. .

Advertisements

وكانت طفلة يمنية تدعى "خديجة سمير" ادعت والدتها انها تعرضت لجريمة اغتصاب في القاهرة اثناء تواجدها مع والدتها هناك للعلاج ردود افعال واسعة داخل المجتمع المصري واليمني .

ونفت بعض المصادر تعرض الفتاة لاي اغتصاب مؤكدين ان والدة الطفلة تتاجر بها لاجل مكاسب مادية بينما يرى اخرون ان السفارة اليمنية هي من تحاول ان تضيع حق الفتاة بنفيها حادثة الاغتصاب .