شكرا لبحثكم عن خبر آلية حكومية جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة وإستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاحد، عن آلية جديدة لإستيراد المشتقات النفطية، بعد خرق مليشيا الحوثي للآلية السابقة المتفق عليها مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة ارجاء اليمن .

وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، نشرته وكالة سبأ الحكومية، "أن الحكومة وعلى الرغم من خروقات الحوثيين ونهبها لهذه العائدات إلا انها عملت على ادخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة مؤخرا لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين لاسيما خلال الظروف الراهنة على الرغم من استمرار قيام الحوثيين بالسيطرة على الحساب الخاص الذي تودع فيه هذه العائدات" .

وأضافت الوزارة أن الحكومة تقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لإستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة .. مشيرة إلى أن المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للمليشيا الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.

ولفتت إلى أن المبادرة تضمنت أيضاً أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام ٢٠١٤ وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها.

وجددت الوزارة تأكيد استمرارها على الانخراط التام مع مكتب المبعوث الاممي تفاديا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنت الحوثيين .. مشددة على أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة هو منع حدوث اي ازمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل المليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين.

وكان المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث، وجه اليوم، دعوة لكافة الاطراف الى اجتماع عاجل، لمناقشة آلية مشتركة "لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة".

و نجح المبعوث الاممي، في وقت سابق العام الماضي، بالتخفيف من النقص الحاد في الوقود، من خلال الاتفاق حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة، التي سمحت بإدخال حوالى 72 سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين نوفمبر 2019 وأبريل 2020، غير أن الحكومة المعترف بها والتحالف بقيادة السعودية، عادا لفرض القيود على الشحنات، بعدما قام الحوثيون بالصرف الاحادي من الوفورات الايرادية المجنبة في حساب خاص لدى بنك الحديدة، خلافا للتفاهمات المشتركة مع الامم المتحدة.

ويعاني معظم موظفي الدولة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، من أزمة انقطاع مرتباتهم منذ قرار الرئيس هادي بنقل وظائف البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016، بعد نهبه من قبل المليشيا واستمرارها لاحقا بنهب الايرادات لصالح مجهودها الحربي.