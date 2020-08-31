شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يسيطر على موقع استراتيجي هام بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، السيطرة على مواقع استراتجي هام، كان تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش اليمني مسنودة برجال القبائل، سيطرة اليوم على موقع استراتيجي في محافظة البيضاء، إثر مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 5 مسلحين حوثيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن العميد مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء قوله، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمسلحي القبائل، نجحت اليوم في السيطرة على جبل صوران الاستراتيجي في جبهة ناطع، بعد مواجهات مع مسلحي الحوثي".

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وأضاف أن "الموقع يعد من أهم المواقع في المديرية، كونه يطل على مناطق في ناطع، ومناطق أخرى في مديرية الملاجم المجاورة".

وتابع: "كان الموقع يشكل عقبة أمام الجيش في مسألة التقدم باتجاه مناطق في مديرية الملاجم، واستخدمه الحوثيون مقرا لقناصة يستهدفون الجيش".

ولفت إلى أن "هذا التقدم، جاء بعد مواجهات أسفرت عن مقتل 5 حوثيين"،، دون التطرق إلى ما إذا كانت الاشتباكات قد أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش.

وتشهد جبهات محافظة البيضاء، منذ عدة أسابيع، معارك طاحنة بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف الجبهات، مخلفة العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.