شكرا لبحثكم عن خبر مع العواصف الرعدية النادرة التي شهدتها صنعاء.. تعرف على 15 معلومة تحذيرية هامة توضح الفرق بين البرق ”الصاعقة” والرعد! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت صنعاء، مساء الاحد، بروق و عواصف رعدية قوية، و أضواء نادرة، أثارت فزع السكان، و استمرت قرابة الساعة بالتزامن مع هطول أمطار متفاوتة الشدة.

"المشهد اليمني "، رصد 15 معلومة تحذيرية هامة توضح الفرق بين البرق "الصاعقة" والرعد؛ منها:

1. البرق خطير وصوت الرعد معناه انتهاء خطورة البرق.

2. عند ظهور البرق إحذر أن

تتحرك ...قف في مكانك لأن حركتك ستحدث شحنة كهربائية موجبة في جسمك واحتمال أن تجذب البرق.

3. لا تقف في مكان مكشوف أو تحت شجرة أبدا عند ظهور البرق أو هطول المطر الغزير.

4. لا تسير حافيا أبدا أبدا عند ظهور البرق لأنك ستسهل حركة التيار الكهربائي الكامل والناقل للبرق لجسدك.

5. لا تقف في أعلى عمارة أو أي مبنى أبدا.

6. لا تستخدم الجوال في مكان مكشوف أو أمام شباك فاتح أو قرب اريال أو صحن التلفاز.

7. إحذر إن كنت تعمل في الخلاء أو الصحراء وتسير لوحدك فقد يستهدفك البرق بصورة أسرع و أقوى!.

8. يجب البعد عن الغرف ذات السقوف الزنكية لأنها تجذب البرق بصورة أكبر!.

9. يجب حمل بطارية يدوية خاصة للمساعدة في كشف الطريق عند الظلام وهطول المطر.

10. احمل عصا صغيرة أو "عكاز" لتتحسس بها الحفر امامك.

11. حاول تجنب الخوض في مياه الأمطار قدر المستطاع.

12. لا تلمس أعمدة الكهرباء فقد تحمل تيار كهربائي سار بالماء.

13. لا ترفع أي حجر أو أي أشياء قديمة في حوش منزلك فقد ترقد تحتها حشرات أو افاعي تحتمي من المطر.

14. لا تفتح أي ثلاجة أو تلفزيون أو غسالة أو لمبة أو أي أداة كهربائية في المنزل دون التأكد من لبسك حذاء يغطي قدميك.

15. إحذر من تشغيل موتور المياه أو "الجنريتر "في الحوش دون التأكد من جفافه ودون التأكد من لبس حذاء عند فتحه... الموتور خطر جدا قد يكون مبلولا وحامل لشحنة كهربائية ويجب القيام بتشغيل الموتور والجنريتر بواسطة قطعة خشب عن بعد.

و يحدث الرعد فيزيائياً نتيجة نشوء ارتفاع مفاجئ في الضغط و درجة الحرارة في وسط الهواء المحيط بسبب حدوث البرق. و هذا التمدد يشكل بدوره موجات صدمة صوتية تتمثل بصوت الرعد.

و هذا الصوت الذي يصدر مصاحباً للمعان البرق، يختلف من فرقعة حادة إلى دوي منخفض، اعتماداً على طبيعة البرق و بعد السامع عن المصدر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.