شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تنفذ عمليه عسكرية تستهدف الأراضي السعودية.. والتحالف يعلق والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأحد، عملية عسكرية أطلقتها من اليمن باتجاه الأراضي السعودية.

وفي بيان له، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي، باتجاه الأراضي السعودية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي أن، "قوات التحالف المشتركة، تمكنت اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مستهدفة المدنيين جنوبي السعودية"، بحسب وكالة "واس" السعودية.