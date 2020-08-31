القوات الحكومية تستعيد جبل صوران في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

استعادت القوات الحكومية، أمس الأحد 30 أغسطس 2020م، جبلاً استراتيجياً في محافظة البيضاء (وسط اليمن).



وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، شنت هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في جبل صوران الاستراتيجي في جبهة ناطع.

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ولفتت المصادر أن قوات الجيش والمساندين لها تمكنوا خلال الهجوم من استعادة جبل صوران الاستراتيجي بعد مواجهات عنيفة مع مجاميع المليشيا الحوثية.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الموالية لإيران تكبدت خلال المواجهات عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها.

ويعد جبل صوران الاستراتيجي من أهم المواقع العسكرية حيث يطل على عدة مناطق بجبهة ناطع ومديرية الملاجم بالمحافظة