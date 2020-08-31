مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء الأحد 30 أغسطس /آب 2020، خلال معارك وصد هجمات في قانية شمال البيضاء، وسط البلاد.



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وأكدت مصادر محلية، استمرار المعارك العنيفة بجبهة قانية، بعد أن قامت القوات الحكومية بكسر هجمات المليشيات الحوثية.

وأوضحت المصادر، أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة أحبطت محاولة تسلل للمليشيات، نتج عن المعارك مقتل عدد من العناصر المتسللة.

وكان طيران التحالف دمر خلال الساعات الماضية ثلاثة أطقم بالسوادية كانت محملة بعناصر من المليشيات الحوثية وأسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى جبهة قانية