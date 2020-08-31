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ندوة توعية مجتمعية للمراة تنظمها المساحة الامنة للنساء والفتيات بالمهرة

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عدن - ياسمين التهامي - المهرة -لميس الأصبحي

نظمت مساء اليوم الأحد المساحة الامنة للنساء و الفتيات بالمهرة بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان و تنفيذ CSSW-YEMEM جلسة توعية مجتمعية لعدد من النساء العاملات و طالبات الجامعة بمدينة الغيضة.

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جلسة التوعية التي حاضرت فيها   المدربة بدرية سالمين خويطر و تطرقت من خلالها  إلى ثلاثة محاور حول موقف الشريعة الاسلامية من عمل المرأة واقسام العمل التي تصدرت بها النساء في عهد الرسول وبعده و تناول  المحور الثالث كيف تصبحي امرأة ناجحة مع الاستشهاد بعدد من قصص النجاح.


و أوضحت بدرية أن الندوة تهدف إلى التأكيد على أهمية   دور المرأة العاملة في عجلة البناء و التنمية بالمهرة وضرورة تعزيز قدراتها و رفع مستوى معارفها واسهاماتها المتعددة في المجمتع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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