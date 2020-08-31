شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي يمني كبير يوجّه رسالة عاجلة للسلطان هيثم بن طارق بعدما ذبحت السعودية اليمنيين 6 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشد قيادي يمني بارز، سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل ليتبنى مصالحة بين الفرقاء اليمنيين بعد فقدهم ثقتهم بالسعوديين .

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها القيادي في المؤتمر الشعبي العام وكيل أمانة العاصمة اليمنية صنعاء ياسر اليماني ورصدها محرر “"الخليج 365"”.

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وقال اليماني: “نتمنى على اخر الاشقاء العرب في سلطنه عمان وعلى راسهم السلطان هيثم حفظه الله ورعاه ان يتبنى مصالحه وطنيه بين الفرقاء اليمنين بعد فقد اليمنين ثقتهم بجيرانهم السعوديين الذين يذبحون اليمن من الوريد الى الوريد طوال سته اعوام من الخراب والدمار والتقسيم وملشنه البلاد وفرض مشاريع خاصه لهم”.

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وسبق ن لعبت سلطنة عمان دورا دبلوماسيا هاما وخفيا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية.

وبحكم علاقة السلطنة مع إيران ومع الدول الخليجية المجاورة، استطاعت مسقط أن تقف على مسافة واحدة من حكومة هادي المدعومة من قبل التحالف السعودي-الإماراتي ومن الحوثيين.

وما زاد من مصداقية سلطنة عمان في الملف اليمني، هو حيادها التام إزاء الأزمة السعودية القطرية التي نشبت في مايو/أيار 2017.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.