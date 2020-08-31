شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي بارز يكشف "سر" الوثيقة " التي قدمها " بحاح" للرئيس "هادي" للتوقيع عليها وطوحها الأخير بيده رافضا أمام السفير"آل جابر" و"قائد القوات الإماراتية"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي الجنوبي البارز"عادل الحسني"عن الملابسات الحقيقية لرفض الرئيس "هادي"التوقيع على اتفاق يمنح الإمارات بموجبة حق استغلال جزيرة " سوقطرة" لمدة " 90" عاما.

وقال "الحسني" في تصريحات لـ"الجزيرة"- تابعها "الخليج 365" - أن نائب الرئيس الأسبق ورئيس الوزراء المهندس " خالد بحاح" ومعه السفير السعودي لدى اليمن " محمد آل جابر" وقائد القوات الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي دخلوا على الرئيس " هادي" وقدم له " بحاح" وثيقة اتفاق طالبا منه التوقيع عليها.

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وأوضح " الجسني " بعد قراءته لمضمون الوثيقة التي كانت تحتوى على أتفاق بين الحكومة اليمنية والإمارات تمنح بموجبه الثانية حقوق استغلال جزيرة " سوقطرة " لمدة " 90" عاما تحت غطاء الاستثمار طوح الرئيس بالوثيقة جانبا وابدى رفضه للتوقيع ولم يتكترث بمحاولة الالحاح والضغط عليه للتوقيع معتبرا أن الامر حسم وانه لن يوقع اطلاقا.

واعتبر " الحسني " ان ما لم تتمكن الإمارات من الحصول عليه عبر توقيع الرئيس " هادي " قامت بالالتفاف لنيله باستخدام ادواتها في الجنوب المتمثلة في الميلشيات المسلحة التي انشأتها لتحقيق اهداف اجندتها المشبوهة في اليمن.