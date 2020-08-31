شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : جبهات مارب تشتعل بأعنف المعارك وطيران التحالف يكثف ضرباته المساندة قوات الشرعية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشتعل الان جبهات محافظة مارب بمعارك وصفت بأنها الاعنف، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، استدعت حدتها تدخل طيران التحالف بقوة وضربات مكثفة.

وأفادت مصادر عسكرية في مارب، أن “الحوثيين شنوا الليلة هجوما واسعا من محاور عدة على مديريات مدغل وماهلية والعبدية، بمساندة الطيران المسير، التجسسي والمقاتل”.

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المصادر أوضحت أن “الحوثيين يستميتون في زحوفهم الانتحارية ويواصلون حشد المزيد من المقاتلين والتعزيزات العسكرية من ثلاث محافظات (البيضاء، والجوف، وذمار)”.

وقالت: “يسعى الحوثيون رغم كل ما يتكبدونه من خسائر يومية في العتاد والارواح، إلى محاصرة مدنية مارب، مركز محافظة مارب، سعيا منهم إلى اقتحامها والسيطرة عليها”.

مضيفة: “استدعت حدة المعارك وكثافة الهجوم الحوثي متعدد المحاور، تدخل طيران تحالف دعم الشرعية بقوة، عبر تنفيذ ضربات جوية مكثفة على تعزيزات وزحوف الحوثيين الواسعة”.

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وتابعت: “نفذ طيران التحالف قبل ساعات نحو 6 ضربات جوية مركزة استهدفت تعزيزات وزحوفات كثيفة للحوثيين في مديريتي ماهلية والعبدية، اللتين استطاعوا اختراقهما”.

المصادر العسكرية، أردفت: “ساعدت على هذه الاختراقات، سيطرة الحوثيين على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء التي كانت خاضعة لعناصر تنظيمي القاعدة وداعش”.

من جهتها، قال إعلام الحوثيين إن “طيران التحالف شن الأحد 23 غارة على مديريات محافظة مارب، منها 11 غارة على مدغل و9 غارات على ماهلية و3 على العبدية”.

وذكر أن الغارات المكثفة لطيران التحالف تأتي امتدادا لـ “ثماني غارات شنها السبت على محافظة مارب، توزعت على مديريات مجزر وماهلية وصرواح” المشتعلة بالمعارك.

مشيرا إلى أن “طيران التحالف شن الاحد، 4 غارات على محافظتي البيضاء والجوف، منها 3 غارات على مديرية ولد ربيع في البيضاء، وغارة على مديرية الحزم في الجوف”.

وكان ناطق القوات المسلحة العميد عبده مجلي، فسر اختراقات الحوثيين في مارب بأنها “عمليات استدراج تكتيكي والتفاف وتطويق، تسعى لاستنزاف المليشيا الانقلابية” حد تعبيره.

لكنه في المقابل، أكد “مواصلة الجيش الوطني تسطير الملاحم البطولية وتقديم التضحيات النفيسة من الشهداء في معارك الدفاع عن الجمهورية وانهاء الانقلاب واستعادة الدولة”.

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