شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هذا ما كتبته إسرائيل بالعربية والعبرية والإنجليزية على أول طائرة متجهة إلى الإمارات وسط غضب عربي كبير "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسمت شركة "إلعال" الإسرائيلية للطيران كلمة "سلام" بـ3 لغات هي العبرية والإنجليزية والعربية، على الطائرة التي ستنفذ أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات.

ونشرت الشركة على حسابها في موقع "تويتر" صورتين لطائرة من طراز بوينغ "737-900" كتب عليها "سلام" باللغات الثلاث.

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وعلقت على الصورتين: "إلعال" تخلق تاريخا جديدا. ستنفذ الشركة أول رحلة من إسرائيل إلى أبوظبي في الإمارات. سيتوجه صباح يوم غد أعضاء الوفدين الإسرائيلي والأمريكي من مطار بن غوريون إلى أبوظبي لإجراء محادثات تهدف إلى دعم اتفاق السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات".

من جانبه، صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير غينديلمان بالقول: كلمة سلام باللغات العبرية والعربية والإنجليزية تزين طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية التي ستقلع غدا إلى الإمارات في رحلة جوية أولى من نوعها بين البلدين. ما أجمل السلام بين إسرائيل والإمارات!".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "كلمة من أربع حروف، تجعل العالم متفائلا، هي كلمة سلام... ها هي الكلمة التي خطت بأنامل الحب والأمل وبلغات ثلاث، لتجمع بيننا الحب والمودة. طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية ستقلع غدا من إسرائيل إلى الإمارات في رحلة جوية مباشرة أولى من نوعها بين البلدين".