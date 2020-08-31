شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاركان ينقلب على الشرعية في مأرب.. ويطيح بمدير مكتب علي محسن من منصبه. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليوم الأحد، عن قيام رئيس هيئة الاركان لقوات الشرعية في مأرب اللواء صغير بن عزيز الإطاحة بقائد جبهة الماهلية توفيق القيز بعد خلافات كبيرة بين الطرفين.
وقالت مصادر عسكرية ان رئيس هيئة الأركان اللواء صغير بن عزير تمكن مؤخرا من إزاحة مساعد قائد المنطقة الثالثة العسكرية ومسؤول قيادة وسيطرة جبهات الماهلية – العبدية اللواء توفيق القيز، الذي يعمل أيضاً مديراً لمكتب الجنرال علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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واضافت المصادر ان تم تعيين اللواء ذياب القبلي نمران بديلا عن القيز الذي نقل الى عمليات المنطقة السابعة.
وكانت برقيات متبادلة بين بن عزيز و القيز قد كشفت عن خلافات عميقة بين الطرفين.
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