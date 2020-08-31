شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية تدشن عدد من الانشطة والبرامج لدعم نزلاء مستشفى الامراض النفسية في المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز : حسام الخرباش

دشنت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق صباح اليوم الاحد 30 اغسطس 2020، مشروع دعم النزلاء المصابين بالامراض النفسية والعصبية في المحافظة بالعلاج وعدد من الانشطة والبرامج الترفيهية التي تقيمها مؤسسة الرعاية النفسية في المستشفى، بالتنسيق مع عدد من الجهات الداعمة .

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وفي التدشين اكدت الدكتورة ايلان على اهمية ورعاية المصابين بالامراض النفسية والعصبية باعتبارهم جزء من المجتمع لهم الحق في الرعاية والعلاج والاهتمام ومتابعة حالاتهم بشكل مستمر .

وثمنت الدكتورة ايلان الدور الكبير التي تقوم بها مؤسسة الرعاية النفسية من دعم واهتمام، في تنفيذ عدد من البرامج التي تقوم بها لصالح المئات من هؤلاء المرضى والذي يتم استقبالهم في مستشفى الامراض النفسية وتوفير الرعاية والاهتمام بهم والذي من اهمها توفير العلاج اللازم لهم بشكل مستمر والذي مثل فارق كبير في تحسن الكثير من الحالات .

واشادت وكيل المحافظة للشؤون الصحية بالجهود المبذولة لادارة المستشفى تجاه المرضى رغم شحة الامكانات ، داعية في الوقت نفسه رجال المال والاعمال والمنظمات الانسانية الى الاسراع في دعم ورعاية هذه الفئة الانسانية المنسية، مؤكدة اهتمام السلطة المحلية بهذه الفئة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية في توفير ودعم احتياجات المستشفى.

حضر التدشين الدكتور علي الخليدي نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان والدكتور عبدالسلام ملهي مدير مستشفى الامراض النفسية وعدد من الجهات المعنية .