شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : اخر التطورات العسكرية بمحافظتي البيضاء ومأرب حتى اللحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في معارك هي الاعنف منذ الصباح تشهد عدداً من جبهات القتال معارك متواصلة في جبهة النضود شرق الجوف وشمال مأرب بمديرية مجزر، وجبهة الضيق ونجد العتق مع تقدمات جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية" أن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم من تحرير جبل صوران الاستراتيجي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بعد معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

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وأكدت مصادر عسكرية أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت هجوم على جبهة الضيق غربي صرواح محاولة منها لاحراز أي تقدم باتجاه جبهة الكساره. ‏

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وبحسب المصادر أسفرت المعارك التي شهدتها جبهة المخدرة عن تصدي قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة لهجوم مليشيات الحوثي ومقتل أكثر من 30عنصرا حوثياً. فيما استشهد خمسة من قوات الجيش والمقاومة.

وفي السياق يؤكد مصدر عسكري إن أبطال الجيش في المنطقة العسكرية السابعة تمكنوا من صد هجوم حوثي بجبهة مجزر أسفر عن قتل وجرح عشرات الحـوثيين فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت عربات وأطقم حوثية كانت في طريقها تعزيزات إلى مواقع المليشيا.

وأكد سلطان الرؤساء إعلامي بجبهة الجوف، أن ‏معارك ومواجهات كانت هي الاعنف صباح اليوم شرق حزم الجوف وغرب محافظة مأرب تكبدت فيها المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتدفع مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل يومي بعناصرها إلى الجبهات المشتعلة المحاذية لمأرب فيما تعود تلك العناصر جثث قتلى وآخرين تتركهم في الصحاري والتباب جثث متناثره..