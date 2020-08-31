شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي بارز يكشف "سر" الوثيقة " التي قدمها " بحاح" للرئيس "هادي" للتوقيع عليها وطوحها الأخير بيده رافضا أمام السفير"آل جابر" و"قائد القوات الإماراتية"! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي الجنوبي البارز"عادل الحسني"عن الملابسات الحقيقية لرفض الرئيس "هادي"التوقيع على اتفاق يمنح الإمارات بموجبة حق استغلال جزيرة " سوقطرة" لمدة " 90" عاما.
وقال "الحسني" في تصريحات لـ"الجزيرة"- تابعها "الخليج 365" - أن نائب الرئيس الأسبق ورئيس الوزراء المهندس " خالد بحاح" ومعه السفير السعودي لدى اليمن " محمد آل جابر" وقائد القوات الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي دخلوا على الرئيس " هادي" وقدم له " بحاح" وثيقة اتفاق طالبا منه التوقيع عليها.
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وأوضح " الجسني " بعد قراءته لمضمون الوثيقة التي كانت تحتوى على أتفاق بين الحكومة اليمنية والإمارات تمنح بموجبه الثانية حقوق استغلال جزيرة " سوقطرة " لمدة " 90" عاما تحت غطاء الاستثمار طوح الرئيس بالوثيقة جانبا وابدى رفضه للتوقيع ولم يتكترث بمحاولة الالحاح والضغط عليه للتوقيع معتبرا أن الامر حسم وانه لن يوقع اطلاقا.
واعتبر " الحسني " ان ما لم تتمكن الإمارات من الحصول عليه عبر توقيع الرئيس " هادي " قامت بالالتفاف لنيله باستخدام ادواتها في الجنوب المتمثلة في الميلشيات المسلحة التي انشأتها لتحقيق اهداف اجندتها المشبوهة في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي بارز يكشف "سر" الوثيقة " التي قدمها " بحاح" للرئيس "هادي" للتوقيع عليها وطوحها الأخير بيده رافضا أمام السفير"آل جابر" و"قائد القوات الإماراتية"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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