عاجل : خبير عسكري اردني بارز يكشف عن "سر" "الجبال السبعة " التي اثارت تهافت وأطماع "الإمارات " في اليمن !

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عدن - ياسمين التهامي - أكد الخبيرالعسكريالاردني البارزاللواء"فائز الدروني"أن انشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة سوقطرة اليمنية يستهدف تحقيق أهداف عسكرية واقتصادية بالدرجة الأولى. وقال اللواء " الدروني" في تصريحات لـ"الجزيرة " - تابعها "الخليج 365" - أن جزيرة سوقطرة مكونه من سبع قرى مأهولة وسبع اخرى غير مأهوله وهي ما اصطلح سكان سوقطرة على تسميتها بـ"الجبال السبعة" التي يمكن رؤيتها من منطقة باب المندب مشيرا الى أن هذه القرى تقع في خط التجارة الدولية . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ولفت الى أن الإمارات تسعي الى التوسع خارج حدودها السياسية وهو ما دفعها الى التطبيع مع اسرائيل منوها الى أن انشاء قاعدة عسكرية في سوقطرة سيمكن الإمارات وإسرائيل من مراقبة المنطقة بكاملها.

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