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عــــاجل : الان من مارب وفاة العرادة.. ومصدر يكشف عن السبب المؤلم (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - توفي قبل قليل مواطن اثر التماس كهربائي في محافظة مأرب شرق البلاد.

وتسبب إلتماس كهربائي بوفاة صالح ابن فهد الشواي العراده مساء اليوم.

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واثار خبر وفاته حزن عميق لدى أوساط القبيلة التي ينتمي لها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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