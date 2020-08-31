شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هجوم حوثي كبير على مطار أبها الدولي بالسعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد، تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها الدولي، مؤكداً أن فعل الحوثي هذا هو عمل إرهابي ووحشي.
كما ندد التحالف بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين في المطار، مشيراً إلى أن تدمير المسيرّة أدى لتساقط شظايا على المكان دون أي أضرار أو إصابات.
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وأعلن التحالف أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.
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