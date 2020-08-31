شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول رد من السعودية بعد قصف مطار أبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون مساء اليوم الأحد باتجاه مطار أبها الدولي السعودي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان له قائلا : " تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة"، بحسب ما ذكرت الوكالة.

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وأوضح العقيد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.

وأكد العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".