شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : يحدث في العاصمة صنعاء الأن والرعب يسيطر على السكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي خاص بموقع يمني بوست الإخباري الأن من العاصمة اليمنية صنعاء أن العاصمة صنعاء هذه الأثناء تشهد ظاهرة كونية فريده وتتمثل بالرعود والبرق القوية وأضاف المصدر الخاص أن البرق لم يشاهد سكان صنعاء مثيل له منذ عقود حيث أن الأضواء تحول العاصمة من ليل إلى نهار بينما أصوات الرعود تهز المنازل ونشعر بالاهتزاز في النوافذ والأشياء داخل المنزل . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال المصدر الأن أن الأمطار الان غزيرة وبشكل غير عادي ويجب على المواطنيين أخذ الحيطة والحذر

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