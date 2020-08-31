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يزيد بن سلمان - شبوة - مقتل رجل على يد ثلاثة من أشقائه أمام طفله
أقدم ثلاثة أشقاء على قتل شقيق لهم امام طفله في منطقة حصين بحافظة الضالع.
وافادت مصادر محلية إن القتيل يدعى عبدالرحيم احمد علي عمر، حيث تعرض للقتل من قبل إخوته بعد نشوب نزاع بينهم حول بيارات صرف صحي.
ومن بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ازدادت جرائم القتل في المجتمع اليمني .
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