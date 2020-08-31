شكرا لبحثكم عن خبر العودة مجددا إلى عدن.. الاعلان عن مستجدات كورونا في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اليمن اليوم الأحد عن تسجيل (7) حالات إصابة جديدة.

وبحسب اللجنة فإن (6) حالات منها في محافظة حضرموت وحالة واحدة في العاصمة المؤقتة عدن

كمت أعلنت اللجنة عن تسجل حالة وفاة واحدة من حضرموت وتسجيل (10) حالات شفاء

(5) حضرموت

(3) تعز

(2) شبوة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1953) منها (564) وفاة و(1123).

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