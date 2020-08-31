شكرا لبحثكم عن خبر دعوة أممية عاجلة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، دعوة لكافة الاطراف الى اجتماع عاجل، لمناقشة آلية مشتركة "لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة".

و اعرب المبعوث الاممي في بيان عن "قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة "الحوثيين".

ودعا جريفيث، الأطراف "الى العمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول الى حل يضمن قدرة اليمنيين الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام، بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014".

وأضاف: "لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية.

وحث "الأطراف على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ودون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبي بهذا الخصوص."

و كان المبعوث الاممي، نجح في وقت سابق العام الماضي، بالتخفيف من النقص الحاد في الوقود، من خلال الاتفاق حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة، التي سمحت بإدخال حوالى 72 سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين نوفمبر 2019 وأبريل 2020، غير أن الحكومة المعترف بها والتحالف بقيادة السعودية، عادا لفرض القيود على الشحنات، بعدما قام الحوثيون بالصرف الاحادي من الوفورات الايرادية المجنبة في حساب خاص لدى بنك الحديدة، خلافا للتفاهمات المشتركة مع الامم المتحدة.

ويعاني معظم موظفي الدولة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، من أزمة انقطاع مرتباتهم منذ قرار الرئيس هادي بنقل وظائف البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016، بعد نهبه من قبل المليشيا واستمرارها لاحقا بنهب الايرادات لصالح مجهودها الحربي.