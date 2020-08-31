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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في عدن وصنعاء.. أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني الإثنين 31 أغسطس 2020 الخليج 365 صنعاء

- الدولار "شراء": من 601 إلى 602,5 ريال - الدولار "بيع": من 604 إلى 605 ريال - الريال السعودي "شراء": من 158,5 إلى 158,8 ريال - الريال السعودي "بيع": من 159,3 إلى 159,4 ريال Advertisements عدن - الدولار "شراء": من 793 إلى 795 ريال - الدولار "بيع": من 799 إلى 800 ريال - الريال السعودي "شراء": من 208,5 إلى 208,8 ريال - الريال السعودي "بيع": من 209,5 إلى 210 ريال

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