شكرا لبحثكم عن خبر معارك مصيرية بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي غربي مارب مع قطع الاتصالات عن ”ماهلية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاحد، بأن قوات الجيش اليمني المسنودين بالمقاومة الشعبية، يخوضون معارك مصيرية ضد مليشيا الحوثي، غربي مارب.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المعارك محتدمة والمواجهات وجها لوجه في الجبهات الغربية لمحافظة مارب.

ونوهت المصادر بأن الجيش والمقاومة يخوضون حرب مصيرية في مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا.

يأتي ذلك، في وقت شنت فيه المليشيا هجوماً عنيفاً على مواقع للقبائل والجيش في جبهة ماهلية وسيطرت على مواقع جديدة، و قطعت الاتصالات نهائياً عن المديرية، وصارت على بعد 3 كم من مركزها.

و سقط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين خلال المواجهات.

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