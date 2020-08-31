شكرا لبحثكم عن خبر ”جرائم ضد الانسانية”.. ناطق قوات طارق صالح يوجه رسالة عاجلة للعالم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجه ناطق قوات حراس الجمهورية في جبهة الساحل الغربي العميد صادق دويد رسالة هامة للعالم بشأن المحتجزين والمخفيين بسجون ميليشيا الحوثي.

وقال دويد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "في الوقت الذي ندين ارتكاب هذه الجرائم نذكر العالم بان سجون الحوثي تعج بالابرياء المطالبين بحقوقهم،و اصحاب الراي المناهضين للسياسة العنصرية السلالية التي تمارسها الميليشيات بحق اليمنيين"

وأضاف "الاخفاء القسري جرائم ضد الانسانية و الحروب او الاضطرابات السياسية ليست حجة لتبريرها"



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