شكرا لبحثكم عن خبر بعد فضيحة اغتصاب.. الحكومة اليمنية تعيد مسؤول إلى عمله وتوكل إليه مهمة التحقيق في القضية (وثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اعادت الحكومة اليمنية مستشار شؤون المغتربين إلى الواجهة من جديد بعد أكثر من شهر من إقالته من منصبه بعد عجز السفارة اليمنية في جمهورية مصر العربية التعامل مع ملابسات قضية الطفلة اليمنية خديجة الشامي .

ووجه رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية الإعتداء على الطفلة اليمنية خديجة سمير الشامي في القاهرة تحت رئاسة ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية السابق إبراهيم الجهمي وهو ما يعد بمثابة إعادته إلى عمله .

وتضمن التوجيه والذي حصل المشهد اليمني على نسخة منه اليوم الأحد تشكيل اللجنة بعضوية كلا من الملحق الطبي في السفارة وضابط الارتباط في السفارة وشخص ثالث عن الجالية اليمنية بالقاهرة .

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هذا وتم اعتماد مبلغ خمسة الف دولار بنظر ملحق شؤون المغتربين الجهمي لتغطية نفقات التحقيق ومبلغ خمسة آلاف دولار أخرى لمساعدة الطفلة خديجة والتي مازالت تعاني نتيجة الاعتداء عليها .