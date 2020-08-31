شكرا لبحثكم عن خبر إنتهاء أزمة دبلوماسية يمنية فقدت في عدن قبل أسبوع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت عائلة الدبلوماسية اليمنية في الخارجية فردوس الضلعي، اليوم الأحد، عن انتهاء أزمة ابنتها المفقودة في العاصمة المؤقتة عدن منذ أسبوع؛ وفقا لمصادر محلية.
و أكدت المصادر وصول فردوس الضلعي إلى العاصمة صنعاء صباح اليوم.
وكانت الدبلوماسية الضلعي التي ترأس أيضا منظمة "ود" لتنمية المرأة، رهن الاعتقال على الارجح.
و اختفت الضلعي منذ فجر السبت قبل الماضي في مدينة عدن، بعد يوم من وصولها إلى المدينة قادمة من القاهرة، بعد مشاركتها في ورشة عمل لمدة أسبوع.
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