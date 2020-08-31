شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. شخص يسحب جثة امرأة تم قنصها من قبل ميليشيا الحوثي في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أحد قناصي ميليشيا الحوثي صباح اليوم على قنص امرأة في منطقة الشقب في محافظة تعز.

وقالت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن إمرأة في عقدها الخمسين تعرضت الساعة الثامنة صباحاً للقنص للمرة الثالثة من قبال قناص حوثي متمركز على تبة الصالحين في منطقة الشقب في محافظة تعز، بينما كانت تحضر الماء من السقايه وهي الأن في حالة غيبوبة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المرأة وتدعى "جميلة عبده مهيوب" قد أصيبت أربع مرات خلال الحرب الدائرة ثلاثاً منها قنص وإحداها شظايا قذيفة.

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وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بسحب المرأة التي تم قنصها في مشهد يتكرر في تعز بين الحين والآخر.