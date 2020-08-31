شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام من وزارة التربية والتعليم بشأن موعد بدء الدراسة للمرحلتين الثانوية والأساسية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن موعد بدء الدراسة للمرحلتين الثانوية والأساسية.

وأقرت الوزارة أن يبدأ العام الجديد في السادس من سبتمبر القادم وفقاً للتقويم الوزاري المنزل للمرحلة الثانوية وأن تبدأ الدراسة للمرحلة الاساسية في الرابع من اكتوبر القادم.

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وصدر هذا التعميم من قبل معالي الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم صباح اليوم.

وتم اتخاذ قرار التأجيل للمرحلة الأساسية ورياض الاطفال بعد مناقشة مع لجنة الطوارى وأقرارها وايضاً لإعطاء الحكومة خلال هذه الفترة فرصة لوضع الحلول للمصاعب التي تضمنتها مذكرة قيادة الوزارة في إجتماع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد الخميس الماضي 27/ 8/ 2020م برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والتي اهمها تعقيم وتطهير المدارس وتوفير الكمامات للمعلمين والمعلمات والطواقم التعليمية وتوفير جهاز فحص حراري لكل مدرسة بعدد (7000) جهاز وصرف العلاوات السنوية للمعلمين منذ 2014م واجراء التسويات لموظفي 2011م وفتح باب التعاقد مع معلمين وطباعة الكتاب المدرسي .