شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. قيادي حوثي يمتعض من السفير البريطاني ويصفه بـ”الشيطان” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت إحدى القيادات البارزة لدى جماعة الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأحد،على وصف السفير البريطاني لدى اليمن " مايكل آرون " بأنه شيطان، تعقيباً على اتهامات أرون للجماعة برفض وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي في تغريدة على "تويتر"، مقتبساً تغريدة للسفير البريطاني لدىاليمن مايكل آرون، "السلام يعني وقف الحرب بشكل شامل ودائم ولكن الشيطان الذي يتحدث باسم السلام يرفض ذلك ويصر على استمرار الحرب والحصار على اليمن".

وأشار إلى أن من وصفه بـ "الشيطان"، "يطلب وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في الجبهة التي بدأ يخسر فيها لكي يتسنى له إعادة ترتيب صفوفه"، وذلك في إشارة إلى المعارك الدائرة في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وأضاف القيادي الحوثي، قائلاً "أبلغوا السفير البريطاني أننا واعين ولا نصدق الشياطين بل نلعنهم".

وكان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون قال في تغريدته التي اقتبسها البخيتي إن بلاده تدين العملية العسكريةللحوثيين بمحافظة مأرب.

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وحمّل الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب التي تسببت في مقتل آلاف اليمنيين بلا مبرر ، مشيراً إلى أن التحالف عرضوقفاً لإطلاق النار لكن الحوثيين رفضوه.

وأضاف آرون "يجب على الحوثيين أن يوقفوا هجومهم غير الإنساني في مأرب الآن وأن يتعاملوا بجدية مع المبعوثالخاص للأمم المتحدة".

و تشهد مدينة مأرب منذ شهرين معارك عسكرية عنيفة بين جماعة الحوثي والقوات التابعة للحكومة الشرعية.