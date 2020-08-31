- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تهدي عدن آليات وسيارات إسعاف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تهدي عدن آليات وسيارات إسعاف
الإثنين 31 أغسطس 2020
الخليج 365
أفادت مصادر محلية من عدن، مساء أمس الأحد، وصول آليات عسكرية وسيارات إسعاف سعودية إلى العاصمة عدن، قادمة من محافظة شبوة جنوبي اليمن.
وذكرت المصادر أن عدد من المدرعات والآليات العسكرية وسيارات إسعاف، دفعت بها المملكة العربية السعودية من بلحاف بشبوة صوب مقر قيادة التحالف بعدن.
ووفقا للمصادر فقد رافقت قوة من الحزام الأمني تلك القافلة السعوية، مرورا بأبين حتى وصلت إلى عدن مساء الأحد، فيما لم تعرف أسباب ذلك، كما لم يصدر تصريح رسمي من المملكة.
وجاء ذلك في الوقت الذي تتواجد فيه لجنة عسكرية سعودية في ابين ضمن مساعيها لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تهدي عدن آليات وسيارات إسعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.