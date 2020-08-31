شكرا لقرائتكم خبر عن ينشر لأول مرة : اسرار كبرى تفضح تورط " البشير " في محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق "مبارك " .. وهذا ما قاله نجل الأخير وقناة العربية تكشف التفاصيل ( شاهد الفيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت قناة “العربية” وثائقي “الأسرار الكبرى” الذي يكشف كواليس انقلاب عام 1989 في السودان، وتفاصيل سيطرة جماعة الإخوان على الحكم.

وكشف الوثائقي عن لقطات وتسريبات حصرية للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كشف فيها عن عدائه للنظام المصري بقيادة الرئيس حسني مبارك وقتها.

وقال البشير إن المصريين وبعدما وصولنا للسلطة ظنوا أن ما حدث لصالحهم وسخروا إعلامهم ودبلوماسيتهم لدعمنا ثم بعد فترة اكتشفوا أن نظامنا في السودان خصم للنظام في مصر”.

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وقبل سنوات من وفاته، كشف حسن الترابي، مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، تورط نظام البشير في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا عام 1995.

كما كشف علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل في تغريدة له على تويتر، أن حسن الترابي كشف تورط علي عثمان محمد طه، وزير الخارجية السوداني السابق ونافع علي نافع، رئيس جهاز الأمن السابق في محاولة الاغتيال، مؤكدا تورط النظام السوداني في إيواء الإرهابيين الذين نفذوا العملية.