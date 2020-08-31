شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تهدي عدن اليات وسيارات اسعاف ”صور” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية يوم امس الاحد من عدن عن وصول اليات عسكرية وسيارات اسعاف سعودية الى العاصمة عدن، قادمة من محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وذكرت المصادر ان عدد من المدرعات والاليات العسكرية وسيارات اسعاف دفعت بها المملكة السعودية من بلحاف بشبوة صوب مقر قيادة التحالف بعدن.

ووفقا للمصادر فقد رافقت قوة من الحزام الامني تلك القافلة السعوية مرورا بأبين حتى وصلت الى عدن مساء اليوم، فيما لم تعرف اسباب ذلك، كما لم يصدر تصريح رسمي من المملكة.

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وجاء ذلك في الوقت الذي تتواجد فيه لجنة عسكرية سعودية في ابين لمراقبة وقف التصعيد بين القوات الحكومية واخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اطار مساعيها لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.