شكرا لبحثكم عن خبر خمسينية تتعرض للقنص الحوثي للمرة الثالثة على التوالي في تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيا الحوثي صباح امس على قنص خمسينية في منطقة الشقب في محافظة تعز.
وقالت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن إمرأة في عقدها الخمسين تعرضت الساعة الثامنة صباحاً للقنص للمرة الثالثة من قبال قناص حوثي متمركز على تبة الصالحين في منطقة الشقب في محافظة تعز، بينما كانت تحضر الماء من السقايه وهي الأن في حالة غيبوبة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المرأة وتدعى "جميلة عبده مهيوب" قد أصيبت أربع مرات خلال الحرب الدائرة ثلاثاً منها قنص وإحداها شظايا قذيفة.
ويشكل القناصة سلاحاً خطراً يستخدمه الحوثيون لاستهداف السكان المدنيين، وبالذات الأطفال والنساء، في الضواحي الشرقية والشمالية والغربية لمدينة تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر خمسينية تتعرض للقنص الحوثي للمرة الثالثة على التوالي في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.