شكرا لبحثكم عن خبر خمسينية تتعرض للقنص الحوثي للمرة الثالثة على التوالي في تعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيا الحوثي صباح امس على قنص خمسينية في منطقة الشقب في محافظة تعز.

وقالت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن إمرأة في عقدها الخمسين تعرضت الساعة الثامنة صباحاً للقنص للمرة الثالثة من قبال قناص حوثي متمركز على تبة الصالحين في منطقة الشقب في محافظة تعز، بينما كانت تحضر الماء من السقايه وهي الأن في حالة غيبوبة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المرأة وتدعى "جميلة عبده مهيوب" قد أصيبت أربع مرات خلال الحرب الدائرة ثلاثاً منها قنص وإحداها شظايا قذيفة.

ويشكل القناصة سلاحاً خطراً يستخدمه الحوثيون لاستهداف السكان المدنيين، وبالذات الأطفال والنساء، في الضواحي الشرقية والشمالية والغربية لمدينة تعز.