شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. شاهد هروب أطقم ميليشيا الحوثي وسيطرة الجيش على آليات حوثية في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت عناصر من الجيش الوطني مقطع فيديو يظهر فيه مطاردة أطقم الميليشيا الحوثية في صحراء الجوف.

ويظهر الفيديو هروب الأطقم العسكرية الحوثية تحت ضربات الجيش الوطني فيما يلاحق الجنود برصاصهم الهاربين ويسيطروا على آلياتهم.

وكان الجيش الوطني قد حقق تقدما كبيرا في عدة بمواقع بمحافظة الجوف وسيطر على عدد من الآليات والأطقم العسكرية الحوثية فيما قتل وأصيب العشرات منهم.

واعترفت الميليشيا الحوثية في الأيام الأخيرة بمصرع عدد من قيادتها البارزين في جبهات مأرب والجوف والبيضاء.