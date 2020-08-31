شكرا لبحثكم عن خبر على طريقة سوبر مان.. شاب يمني ينقذ طفلة من صعق الكهرباء في عدن "فيديو" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - استطاع شاب من أبناء عدن وبشجاعة منقطعة النظير من إنقاذ طفلة قامت الكهرباء بصعقها وكادت تقتلها .

وفي التفاصيل حيث ظهرت طفلة في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترقص على انغام اغنية هندية شهيرة للنجمة الهندية كاترينا كييف في منتجع العروسة بخليج الفيل .

Advertisements

وحاولت الطفلة تقليد النجمة الهندية بالتسلق على إحدى أعمدة المسرح إلا أن الكهرباء قامت بصعقها قبل أن يقفز أحد الشباب الحاضرين وعلى طريقة سوبر مان وينقذها .

واثار الشاب اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب الكثير بتكريم الشاب على شجاعته وإنقاذه للفتاة الراقصة .