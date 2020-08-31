- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر جريمة مروعة.. أب وأم يمنيان يحبسان ولدهما ويعذبانه حتى الموت "تفاصيل وصورة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة انسانية مروعة، أقدما أب وأم يمنيان في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، على حبس ولدهما وتعذيبه حتى الموت.
وذكرت مصادر محلية وإعلامية، أن الشاب "بسام عبدالسلام محمد ناجي"، من أبناء عزلة "حوراء" مديرية سامع، توفي السبت، بعد ست سنوات من الاعتقال والتعذيب على يد والديه.
وبحسب المصادر فإن "بسام ناجي" تعرض طوال الست السنوات الماضية، للتعذيب والسجن والقهر، على يد أبيه وأمه.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروعة.. أب وأم يمنيان يحبسان ولدهما ويعذبانه حتى الموت "تفاصيل وصورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.