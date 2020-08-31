شكرا لبحثكم عن خبر كان مع صديقته التايلاندية.. تفاصيل جديدة عن وفاة الملاكم اليمني ”العيدروس” في تايلاند والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت صحيفة «The Nation» التايلاندية، تفاصيل جديدة عن وفاة الملاكم اليمني، احمد العيدروس، في تايلاند.

وقالت الصحيفة، إن العيدروس قفز من غرفته بفندق في مقاطعة شيانغ ماي بتايلاند ليتوفى على إثر ذلك في حالة انتحار مشتبه بها، بسحب موقع "يمن شباب".

وذكرت، أنه تم إبلاغ مركز شرطة تشانغ فويك في منطقة موانج بسقوط رجل من فندق يقع على طريق تشانغ فيوك في منطقة سريفوم الفرعية، ليلة الجمعة (28 أغسطس).

واشارت الى أن الشرطة عثرت على جثة "أحمد العيدروس"، 23 عاما، يمني الجنسية، وقد أصيب بعدة إصابات جراء السقوط، واستجوبت صديقته التايلاندية التي كانت بصحبته تلك الليلة.

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وبحسب ما ورد أبلغت الشرطة أن المتوفى كان ملاكمًا يعيش في تايلاند منذ أكثر من عامين وشارك في بطولات ملاكمة مختلفة في جميع أنحاء تايلاند.

وقالت صديقة الملاكم التايلاندية: "قبل يومين، اصطحبني احمد للذهاب في رحلة إلى شيانغ ماي". وتابعت "تحدثنا الليلة الماضية عن عدم تمكنه من العثور على وظيفة ملاكمة بسبب فيروس كورونا، قبل أن أنام، حيث كنا نخطط للسفر إلى منطقة فراي في اليوم التالي. ثم رأيته يخرج إلى الشرفة، ربما ليدخن سيجارة، كما اعتقدت، لكنه لم يعد أبدًا حتى نهضت لأتفقده ورأيت أنه قد قفز بالفعل".

وتكهنت الشرطة بأن المتوفى ربما يكون قد قرر الانتحار بسبب ضغوط الناجمة عن عدم قدرته على ايجاد فرصة للعمل.

وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى ماهراج ناخون شيانغ ماي لإجراء تشريح تفصيلي للجثة لتحديد سبب الوفاة، كما أبلغت الشرطة مكتب القنصلية العامة اليمنية في بانكوك للاتصال بأقارب المتوفين.