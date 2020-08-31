شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة بشعه.. قتلت زوجها بمساعدة اخرين وتركت جثته تتحلل في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت زوجة على قتل زوجها وترك جثته تتحل في زنجبار عاصمة أبين.

وبحسب الناشط فيصل السعيدي فقد عثر على جثة الزوج المتحللة بعد عشرين يوما من مقتله، حيث قامت اجهزه امن ابين بالقبض على المتهمين وايداعهم السجن المركزي ابين.

واعترفت زوجة القتيل بارتكاب الجريمة بمساعدة آخرين من ابناء مديرية المحفد ابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في جريمة بشعه.. قتلت زوجها بمساعدة اخرين وتركت جثته تتحلل في ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.