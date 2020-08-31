احزاب يمنية تهاجم المبعوث الأممي بسبب مواقفه المتخاذلة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



دعت أحزاب اللقاء المشترك ، الأحد، المبعوث الأممي والأمم المتحدة إلى التوقف عن الانحياز إلى جانب المرتزقة وتحالف العدوان على حساب الشعب اليمني وحقه في العيش الكريم وفي وصول ما يحتاجه من سفن الوقود والغاز المنزلي والسفن المحملة بالمواد الغذائية.

واستنكرت أحزاب اللقاء المشترك، في ببان لها ما صدر عن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن قلقه الذي وصفه بالشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي يعاني منه الشعب اليمني، ومغالطاته في هذا الخصوص.

وعبرت عن استغرابها لما ورد في بيان غريفيث من انحياز صريح للمرتزقة بأنه تم منح تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة وهو يعلم أن لا قرار بيد المرتزقة وأن من يفرض الحصار هو العدوان بقيادة السعودية التي تحتجز السفن النفطية وتمنعها من الدخول.

كما دعت إلى الكف عن اجتزاء الحقائق وتقديم صورة مضللة لصالح المرتزقة وتحالف العدوان السعودي الأمريكي، وتحمل المسئولية الإنسانية إزاء منع إدخال سفن المشتقات النفطية.

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وطالبت المبعوث الأممي والأمم المتحدة إلى رعاية تنفيذ اتفاق السويد وكذا قرارات مجلس الأمن التي تنص على دخول سفن الوقود دون أية عوائق.

وأكدت أهمية الالتزام المصداقية فيما يخص التزام وحضور ممثلو الجانب الوطني اجتماعات ضبط الإيرادات وصرف المرتبات في ظل تغيب وتعنت الطرف الأخر، وكذا عدم المواربة في الزام الطرف الأخر بتغطية العجز لصرف المرتبات على مستوى الجمهورية.

ودعت أحزاب اللقاء المشترك، القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، إلى إعادة النظر في التعاطي مع المبعوث غريفيث وتعليق التعامل مع مكتبه لحين ضمان حياديته المفترضة.