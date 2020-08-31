محافظ عدن "لملس": الحكومة تقر اعتماد موازنة عاجلة للمحافظة 

أكد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، إعتماد الحكومة لموازنة عاجلة من أجل تنفيذ البرنامج الإستثماري لمحافظة عدن للعام الجاري 2020؛ وذلك في أول اجتماع له بعد تعيينه محافظًا للمحافظة نهاية يوليو الماضي.

وشدد محافظ عدن، خلال ترأسه، اليوم الأحد، إجتماعاً موسعاً للمكتب التنفيذي، ومدراء عموم المديريات بعدن، "على ضرورة تكاتف جهود الجميع ومضاعفتها من أجل خدمة المواطنين في عدن وفقاً للإمكانيات المتاحة".

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد لملس "تشكيل لجان عمل برئاسة وكلاء المحافظة من أجل متابعة سير العمل في المؤسسات والمرافق الحكومية والارتقاء بها، بما يخدم المصلحة العامة".

وأشار المحافظ لملس "إلى إهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، بمحافظة عدن، وتحسين الخدمات فيها"... متوعدًا "المقصرين في أداء أعمالهم بأنه سيتم محاسبتهم". حسب قوله.

واستعرض الاجتماع، "عدداً من التقارير حول سير العمل في المؤسسات الخدمية والصعوبات والعراقيل التي تواجه نشاطها، والحلول المناسبة لتلك الصعوبات".



ويعد هذا الاجتماع هو الأول للمحافظ لملس بعد وصوله أمس الأول الجمعة إلى عدن؛ بعد شهر من تعيينه من قبل الرئيس هادي؛ تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض الموقع بين الانتقالي والحكومة الشرعية في نوفمبر 2019.