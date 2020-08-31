مليشيا الحوثي توجه باستيعاب الأوائل من خريجي الثانوية العامة في الجامعات بدون اختبارات قبول

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين علي حازب، التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، الجامعات الحكومية بقبول اوائل الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019م بدون امتحان قبول.
ونقلت وكالة "سبأ"الحوثية عن حازب قوله؛ انه وبناء على قرار اللجنة العليا للتنسيق والقبول اصدرت الوزارة تعميما الى الجامعات الحكومية بشأن استيعاب وقبول اوائل الجمهورية من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨م من الاقسام العلمي ، الأدبي، والانجليزي بدون اختبارات قبول.
وحث الوزير الحوثي، الجامعات الحكومية الخاضعة لسيطرة المليشيات، بإعطاء الأولوية لقبولهم في الكليات والتخصصات التي يرغبون الالتحاق بها حسب نوع القسم الذي تخرجوا منه وتسجيلهم في العام الجامعي 2021/2020م.
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