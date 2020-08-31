شكرا لبحثكم عن خبر حزمة مساعدات سعودية للمحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين الذين يواصلون أعمالهم الإرهابية في الداخل اليمني، وباستهدافهم الأعيان المدنية والمدنيين بالمناطق الجنوبية بالمملكة، تواصلت حزم المساعدات التي تقدمها المملكة لأبناء اليمن.

وعبرت منفذ الوديعة الحدودي شاحنتان إغاثيتان خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس (آب) 2020، تحمل على متنها 11 طناً و272 كيلوغراماً من المواد والتجهيزات الطبية، تشمل 24 كرسيا كهربائيا متحركا، وأدوية متنوعة، تستهدف محافظتي عدن ومأرب.

وواصلت العيادات الطبية التغذية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 13 إلى 19 أغسطس، في قسم الرعايا التكاملية 2810 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 326 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 49 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 437 فردا، وعيادة الولادة 20 حالة، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1077 شخصا.

كما أُجرِى الفحص المخبري لـ1448 مريضا، وصرفت الأدوية لـ4494 مريضا، واستقبل قسم التنويم 8 مستفيدين، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 12 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 1696 شخصا.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال ذات الفترة في قسم الطوارئ 13 مستفيدا، وعيادة الباطنية 260 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 245 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 11 مريضاً.

كما صرفت الأدوية لـ275 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 67 مريضاً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

وخلال الأسبوع الماضي، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 13 إلى 19 أغسطس، ضخ 410.400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 273.600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6320 فردا.

وقام المركز أول من أمس، بتوزيع 3000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 3000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، والتي بلغت 491 مشروعاً.

(الشرق الأوسط)